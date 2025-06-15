وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

كتب- أحمد الجندي:

تصوير - محمد معروف:

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ضرورة تطبيق أقصى درجات الحسم والحزم في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان، والعمل على توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، سير الاستعدادات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، تزامنا مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في الموعد المحدد.

وقد بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحاني "التربية الوطنية" و"التربية الدينية" كمادتين غير مضافتين إلى المجموع.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا وطالبة بالنظام الجديد، و45 ألفا و522 طالبا وطالبة بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب 9 لجان داخل السجون، و6 لجان في المستشفيات، و24 لجنة للمكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).