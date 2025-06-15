خالة بـ"قدم مكسورة" تساند ابن شقيقتها بلجنة الثانوية العامة بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد إنساني مؤثر أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة الزقازيق بالشرقية، جلست سيدة تستند إلى عكاز طبي، رغم معاناتها من كسر في قدمها، لتؤازر ابن شقيقتها في أول أيام الامتحانات.

الخالة، التي كانت تجلس بجوار والدة الطالب، صرحت لمصراوي: "جئت رغم حالتي الصحية وكسر قدمي لأشعره بأنه ليس وحده، وأننا جميعًا ندعمه. ربنا يكتب له كلية الهندسة ويكلل مجهوده بالتفوق وتحقيق الأمنيات، فالخالة أم ثانية".

وبدا الطالب، المنتمي لشعبة "علمي رياضة"، متأثرًا بدعم أسرته، خاصةً خالته التي أصرت على الحضور رغم ظروفها الصحية، مؤمنة بأن هذا الدعم المعنوي قد يصنع فارقًا في نفسيته خلال فترة الامتحانات.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف بمحيط اللجان لتأمين سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

ويؤدي الطلاب امتحاناتهم داخل 155 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، في ظل تواجد مكثف لأولياء الأمور الذين اصطفوا أمام اللجان، يحملون الدعوات والقلق، في انتظار انتهاء الساعات الحاسمة.