بدء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة التربية الدينية لا تدخل ضمن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025، باعتبارها من المواد التي لا تؤثر على التنسيق الجامعي.

نوعية الأسئلة وإجراءات الاختبار

أعلنت الوزارة أن الامتحانات المقررة اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ستتضمن أسئلة بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون إدراج أي أسئلة مقالية كما سيتم تسليم الطلاب ورقة الإجابة بصيغة "بابل شيت" فقط، وذلك التزامًا بنظام التقييم الموضوعي.

لا كتيب مفاهيم في اختبارات الغد

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لن يتسلموا كتيبات المفاهيم في لجان الامتحان غدًا، نظرًا لأن التربية الدينية والتربية الوطنية لا تُحسب درجاتهما ضمن المجموع.