إعلان

25 سؤالًا بدرجة واحدة.. مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025

10:34 م السبت 14 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل ومواصفات امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك تزامنًا مع انطلاق الامتحانات غدًا الأحد، طبقًا للجداول الرسمية المعتمدة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

شكل امتحان مادة التربية الدينية

أوضحت الوزارة أن امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 سيأتي في صورة أسئلة اختيار من متعدد فقط، دون وجود أي أسئلة مقالية، وسيحتوي الامتحان على 25 سؤالًا موضوعيًا، يحصل الطالب على درجة واحدة عن كل سؤال، ليكون إجمالي درجات المادة 25 درجة كاملة.

وأكدت الوزارة أن مادة التربية الدينية لا تُضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة، لكنها تُعد مادة نجاح ورسوب.

اقرأ أيضاً:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحان مادة التربية الدينية امتحانات الثانوية العامة مادة التربية الدينية وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وهذه نسبة النجاح