كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل ومواصفات امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك تزامنًا مع انطلاق الامتحانات غدًا الأحد، طبقًا للجداول الرسمية المعتمدة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

شكل امتحان مادة التربية الدينية

أوضحت الوزارة أن امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 سيأتي في صورة أسئلة اختيار من متعدد فقط، دون وجود أي أسئلة مقالية، وسيحتوي الامتحان على 25 سؤالًا موضوعيًا، يحصل الطالب على درجة واحدة عن كل سؤال، ليكون إجمالي درجات المادة 25 درجة كاملة.

وأكدت الوزارة أن مادة التربية الدينية لا تُضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة، لكنها تُعد مادة نجاح ورسوب.

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