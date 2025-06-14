مراجعة ليلة الامتحان.. أهم نقاط التربية الوطنية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قدم رضا الإمام، معلم مادة الفلسفة والمنطق، مراجعة ليلة الامتحان لمادة التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب لخوض اختبار المادة غداً الأحد، الموافق 15 يونيو، وفقاً للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المراجعة تغطي المنهج بالكامل وتوضح النقاط المهمة

وأكد "الإمام" في تصريحات لمصراوي، أن المراجعة تشمل جميع أجزاء المنهج، مع التركيز على أبرز النقاط التي يُحتمل ورودها في الامتحان، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مساعدة الطلاب على الاستعداد الكامل وتثبيت المعلومات الأساسية قبل دخول لجنة الامتحان.

نصائح مهمة للطلاب قبل أداء امتحان التربية الوطنية

ووجه رضا الإمام نصائح مهمة للطلاب، داعياً إياهم إلى التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة، والحرص على التظليل الكامل للإجابة الصحيحة في ورقة البابل شيت، كما شدد على عدم اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حتى لا تُحتسب خاطئة.

اقرأ أيضاً:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب