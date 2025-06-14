كتب- حسن مرسي:

أكد خبراء في الصحة النفسية أن "الهدوء والثقة بالنفس" يمثلان السلاح الأقوى لمواجهة توتر الامتحانات، خاصة مع اقتراب موسم الاختبارات النهائية.

وقالت دينا نعوم، استشاري الطب النفسي، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إن القلق الذي يصيب الأسر والطلاب خلال هذه الفترة أمر طبيعي، لكن خطورته تكمن في تحوله إلى رهاب من الامتحانات يؤثر سلباً على التركيز.

وأضافت: "بعض أولياء الأمور يقعون في فخ الضغط النفسي على أبنائهم بنوايا طيبة، لكن النتائج تكون عكسية"، موضحة أن نفسية الطالب تكون مرآة عاكسة لحالة الأهل النفسية، فإذا كان الوالدان قلقين، سينتقل هذا الشعور حتماً إلى الأبناء.

وأكدت نعوم أن الأداء الدراسي الجيد لا يقاس بعدد ساعات المذاكرة، بل بجودتها، مشيرة إلى أن الطالب الهادئ الواثق من نفسه يحقق نتائج أفضل في وقت أقل.

من جانبها، قالت الدكتورة شيرين الحفناوي، والدة إحدى أوائل الثانوية العامة العام الماضي: "كنت حريصة على تهدئة ابنتي وعدم الضغط عليها"، موضحة أن شعارها الدائم كان "اعملي اللي عليكي والباقي على ربنا".

وأضافت الحفناوي: "هذا النهج أثبت نجاحه، حيث حصلت ابنتي على نتائج مشرفة بفضل الهدوء النفسي وعدم التوتر".