لجان مؤمنة واستراحات مجهزة.. الأقصر تستعد لامتحانات الثانوية العامة

الأقصر – محمد محروس:

مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية والتعليمية، وذلك لضمان انطلاق الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة، وسط متابعة مستمرة من المحافظ المستشار مصطفى ألهم وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 6 آلاف و912 طالبًا وطالبة، موزعين على 30 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية السبع داخل المحافظة.

وشدد “جارح” على الانتهاء من مراجعة جميع لجان الامتحانات والتأكد من جاهزيتها من حيث الإضاءة والتهوية وصيانة المقاعد ودورات المياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل الطبي والمرور الدوري للتأكد من توافر الإجراءات الوقائية داخل اللجان.

وفي إطار حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة للعاملين في المنظومة الامتحانية، تم تجهيز عدد من الاستراحات المخصصة للملاحظين والمراقبين القادمين من خارج المحافظة، حيث تم تزويدها بكافة المستلزمات المعيشية الأساسية من مفروشات وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة والمياه النظيفة ومرافق التغذية.

وتم تقسيم الاستراحات بحسب النوع لضمان الخصوصية، مع تخصيص فرق لمتابعة النظافة والتعقيم اليومي، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالإقامة أو الخدمات المقدمة.

وتنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، تم التنسيق الكامل بين مديرية التعليم ومديريات الأمن، والصحة، والكهرباء، والتموين، ومرفق الإسعاف، لضمان تأمين سير الامتحانات. حيث تم تخصيص عناصر أمنية لتأمين محيط اللجان ومقرات الاستراحات، وتوفير زائرة صحية وطبيب في كل لجنة، مع وضع خطة للطوارئ في حال حدوث أي طارئ صحي أو انقطاع كهربائي.

وشددت المديرية على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان، بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية لكشف أجهزة الهاتف، وتوزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب في المواد المقررة وفقًا للنظام الجديد، وتكثيف التوعية للطلاب والمراقبين حول الإجراءات المسموح بها داخل اللجنة.

وبدأت المديرية الأسبوع الماضي في استقبال طلبات الاعتذار للمعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة والملاحظة، مع إتاحة التقديم لمدة 3 أيام داخل ديوان عام المديرية، وتشكيل لجنة مختصة لفحص الطلبات وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وكثف قيادات المديرية والإدارات التعليمية من جولاتها الميدانية على مدار الأيام الماضية لمراجعة الاستعدادات النهائية، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة، وتقديم كامل الدعم للطلاب وأعضاء اللجان، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستمر في أجواء هادئة بفضل تعاون الجميع.