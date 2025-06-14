التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء استعدادات انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 غدًا الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بجميع المحافظات، وتزويدها بمختلف وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

وفي إطار متصل، تم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بالمحافظات، فضلًا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وأتاحت الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

كما أكدت الوزارة، ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وشددت الوزارة، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية الامتحانية، بذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.

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