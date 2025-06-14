32 ألف طالب.. سوهاج جاهزة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بسوهاج كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة داخل مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل انطلاق الماراثون، غدًا الأحد.

كما تم التنسيق بين مديريتي أمن سوهاج والتربية والتعليم لتأمين مقار اللجان وخطوط السير وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وذلك ضمن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

من جانبه أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج على أهمية التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالمراكز، وكذلك الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء المدن بمتابعة الاستعدادات ميدانيًا على مدار الساعة، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، لضمان توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتخصيص أماكن انتظار لأولياء الأمور وتجهيزها بالفرش اللازم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة سوهاج بلغوا 32 ألف و18 طالبًا وطالبة، موزعين على 79 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية، أمس الجمعة، تفقد خلالها تجهيزات عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة، بنطاق مركزي سوهاج وأخميم.