"تعليم الجيزة" تُعلن الجاهزية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وبدعم من محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وفي إطار تنسيق شامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة.

استعدادات ميدانية غير شكلية

وأكد "عطية" على أن الاستعدادات جاءت ميدانية وعملية وليست شكلية، حيث شكّل فريق عمل مركزي لتغطية الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وقاد بنفسه جولات تفقدية للاطلاع على جاهزية اللجان من أرض الواقع، مشدداً على أهمية ضمان انطلاق الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة تضمن حقوق الطلاب وكرامتهم.

جولات تفقدية للإدارات التعليمية

وفي إطار الجهود الميدانية، قامت رحاب عريق، وكيل المديرية، بجولات شملت إدارات أبو النمرس والحوامدية، واطّلعت على تطبيق الإجراءات التنظيمية ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب.

كما أجرى محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة، جولة على لجان العياط والبدرشين، وأشاد بمستوى الانضباط والتنسيق فيها.

من جانبها، تفقدت أمل مبروك، مدير عام التعليم العام، لجان إدارات 6 أكتوبر والشيخ زايد، مؤكدة على أهمية توفير بيئة امتحانية تراعي الأبعاد النفسية والصحية للطلاب.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأشار عطية إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، لرصد الموقف لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية في كل إدارة، وذلك لضمان سير الامتحانات بأقصى درجات الدقة والانضباط.

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