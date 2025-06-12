أسوان - إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، استعداداتها النهائية الخاصة لاستقبال 8 آلاف و938 طالب وطالبة، داخل 27 لجنة امتحانية، لأداء امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق الأحد المقبل 15 يونيو، بالمواد الدراسية خارج المجموع وهي "التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، ثم تنطلق امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم الأحد 22 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل

وقال محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان، جرى عقد العديد من الاجتماعات لمراجعة كافة التجهيزات المتعلقة بلجان الامتحانات واستراحات المراقبين.

وأضاف في بث مباشر لـ مصراوي، أنه جرى التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة، وكذلك وجود مبردات المياه؛ لمواجهة الطقس الحار، وتوافر زائرة صحية داخل كل لجنة، وجرى التنسيق مع الأمن لتأمين لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة لضمان وصولها إلى جميع اللجان بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، متمنيًا لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق.