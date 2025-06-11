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مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

09:17 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات بما يضمن تقييمًا شاملًا لمستويات الطلاب المختلفة.

وأضافت الوزارة أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد ، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين، حيث يتم توزيع الدرجات على الأسئلة بحيث تتراوح بين درجة واحدة أو درجتين لكل سؤال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن 70% من الأسئلة مخصصة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، بينما تم تخصيص 30% لقياس المستويات المعرفية العليا، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين قياس الفهم والاستيعاب.

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