"أمهات مصر" تدعو طلاب الثانوية العامة للاستفادة من النماذج الاسترشادية

كتب- أحمد الجندي:

دعت عبير أحمد، مؤسِّسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي ("الشهادة الثانوية العامة")، للاطلاع على إجابات النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، وذلك للاستفادة منها.

وقالت "أحمد"، في تصريحات صحفية، إن وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات بوضع إجابات النماذج الاسترشادية على الموقع وإتاحتها للطلاب، واصفةً ذلك بأنه "قرار جيد يصب في مصلحة الطلاب في هذا الوقت الحرج بالنسبة لهم، وخاصةً مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، والمقرر لها أن تبدأ في 15 يونيو الجاري".

وتابعت مؤسِّسة اتحاد أمهات مصر موجهةً حديثها للطلاب: "ادخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، واطلعوا على إجابات النماذج الاسترشادية بتركيز وتدربوا عليها جيدًا، لأن هذه النماذج من قِبَلِ الوزارة، وهي بالتالي موثوقة المصدر".

وأكدت "أحمد"، على أولياء الأمور ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة بشكل أكبر هذه الأيام مع قرب الامتحانات، ومساعدتهم في تنظيم وقتهم بين المراجعة والراحة، مع ضرورة إعداد الأكل الصحي لهم والمشروبات المفيدة للذاكرة ولصحتهم بشكل عام، حتى يستطيعوا المراجعة بكل جهد وتركيز، والبعد عن أي توتر قد يتعرضون له.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد – القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد – القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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