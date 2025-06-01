التعليم تكشف حقيقة تداول بعض أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- حسن مرسي:

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة حول ما يُثار بشأن تداول بعض أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال زلطة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، إنه "لا يمكن استخدام كلمة "تسريب" لأنها تعني خروج الامتحان قبل موعده الرسمي، وهو أمر لم يحدث ولن يحدث في أي امتحانات".

وأوضح أن "الوزارة تتعامل مع ما يسمى "تداول" الأسئلة، بمعنى أن طالبًا يتمكن من التحايل والدخول بهاتف محمول إلى اللجنة لتصوير جزء من الأسئلة".

وأشار إلى أن "هذا العام اتخذ الوزير محمد عبد اللطيف قرارًا بأن تكون الامتحانات في معظم المحافظات بنظام البوكلت، وهو عبارة عن ملف كبير يحتوي على عدد كبير من الأسئلة، وليس ورقة واحدة".

وأضاف أن "الطالب الذي يقوم بتداول سؤال أو سؤالين يضر نفسه أولاً، حيث يتم الكشف عن هذه الحالات خلال 5 دقائق والوصول إلى اللجنة والطالب، وبالتالي يتعرض الطالب للحرمان من الامتحان أو من الامتحانات لمدة عامين".

وأكد زلطة أن "الوزارة استحدثت هذا العام غرفة عمليات مركزية تتابع جميع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية، حيث أن كل محافظة لها ظروفها وامتحانها الخاص بها".

وبيّن أن "غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار فترة الامتحان، بدءًا من توزيع الأسئلة في اللجان، وأي مشاكل تواجه أي غرفة عمليات، ورصد أي حالات غش والتعامل معها".

وفيما يخص وجود أخطاء في بعض الامتحانات، مثل امتحان اللغة العربية في إعدادية القاهرة، قال المتحدث باسم الوزارة: "أطمئن أولياء الأمور والطلاب أنه في حال ورود أي أخطاء في أي امتحان، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب في الخطأ، وفي نفس الوقت الطالب لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، حيث يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان ألا تتأثر درجات الطالب أو يتعرض للظلم".

وأشار إلى أن "التعامل مع الأخطاء يتم بشكل فردي ووفقًا للحدث داخل كل محافظة أو مديرية تعليمية، مع إجراء تحقيق فوري واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي لا تضر الطالب على الإطلاق".