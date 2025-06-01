ننشر قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال Kg1 بالمدارس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال kg1 بالمدارس حيث بدأ التقديم اليوم الأحد 1 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال kg1 2025 بالمدارس التجريبية

وأوضحت الوزارة، أن الأوراق اللازمة لتقديم الأطفال في مرحلة رياض الأطفال kg1 للعام الدراسي الجديد في المدارس التجريبية، والتي جاءت كالتالي:

- شهادة ميلاد حديثة مميكنة للطفل.

- 4 صور شخصية بحجم 4×6 سنتيمتر.

- دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لأحد الوالدين.

- نسخة من الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم والتي تتضمن اختيار ثلاث مدارس كخيارات.

- مستند يثبت محل إقامة الطفل مثل إيصال مرافق كهرباء أو غاز.

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