طلاب اولي اعدادي ارشيفية

كتب- أحمد الجندي:

ينشر موقع "مصراوي" خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 برقم الجلوس والاسم.

يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء أمورهم موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال أيام، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن ثمَّ اعتمادها رسميًّا من مديريات التربية والتعليم، إذ لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج في محافظتَي القاهرة والجيزة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة، عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط: هنا

- اختيار قسم "نتائج صفوف النقل".

- تحديد المرحلة الإعدادية.

- اختيار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

- تحديد الصف الأول الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

روابط الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة

- محافظة القاهرة: يمكن الدخول إلى موقع التعليم الأساسي عبر الرابط: هنا

- محافظة الجيزة: يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط: هنا

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 عبر الطرق التالية:

- كشوف النتائج التي تُعلق داخل المدارس.

- الموقع الرسمي للمحافظة أو مديريات التربية والتعليم.

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