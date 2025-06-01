محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شدد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على ارتباط أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية بالكتاب المدرسي وعدم وجود أي معوقات داخل اللجان الامتحانية.

كما وجه المحافظ، خلال تفقده سير وانتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من لجان الامتحانات، بتوافر كافة سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات ، مطمأنًا على انضباط اللجان وتوفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحان.

يشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية ببورسعيد هو 14 ألف و814 طالبا مقسمين على 11 ألف و962 طالب بالمدارس الرسمي العربي و1402 طالب بالمدارس الرسمي لغات و1450 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة.