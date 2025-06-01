تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للإعدادية في القاهرة

كتب- أحمد الجندي:

تداول مستخدمي تطبيق "تليجرام" صورة من امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يخضع له طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتبين من الصورة المتداولة أنها مأخوذة من "لجنة الشهيد أحمد بدوي ع بنات"، التي تحمل الرقم 551، مما يشير إلى مصدر التسريب.

سهولة الوصول إلى مصور الامتحان بعد تحديد اللجنة

وقال مصدر: بناء على وضوح البيانات في الصورة المسربة من بوكليت الامتحان، فقد أصبح من السهل على غرف العمليات المكلفة بمتابعة سير الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعقب مصدر الصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من قام بتصوير وتسريب الامتحان.

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