هاكرز يخترق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على "فيسبوك"



كتب- محمد فتحي:

تعرضت قبل قليل، الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق من قبل هاكرز.

وتمكن الهاكرز من نشر صور كرتونية على الصفحة الرسمية للوزارة لمدة تتخطى النصف ساعة، قبل أن يتم التعامل معه من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالوزارة.

وحرصت الوزارة على استعادت الصفحة الرسمية لها قبل أن يتم إعادة اختراقها واستردادها عدة مرات.