كتب- أحمد الجندي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملية التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية "التجريبية" للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر لمدة شهر كامل.

التسجيل الإلكتروني لتقديم المدارس التجريبية 2026

أوضحت الوزارة أن تقديم المدارس التجريبية 2026 يتم فقط من خلال التسجيل الإلكتروني، حيث يُطلب من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال الدخول إلى بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي https://emis.gov.eg/، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2025.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية

يُشترط على أولياء الأمور إتمام التسجيل الإلكتروني في موعده المحدد، وبعد الانتهاء من عملية التقديم، تتوفر بيانات الطفل في جميع جهات الدفع الرسمية المعتمدة، وذلك لتمكين ولي الأمر من سداد الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026.



الفئة العمرية المسموح لها بالتقديم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن السن القانوني للتقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس التجريبية 2026 يجب ألا يقل عن 6 سنوات وألا يتجاوز 9 سنوات، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة لضمان انتظام العملية التعليمية.



تنسيق القبول يتم حسب الكثافة ووفق القرار الوزاري

أشارت الوزارة إلى أن تنسيق الطلاب المتقدمين سيتم من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظات، وذلك بناءً على الكثافة الطلابية وظروف كل منطقة تعليمية، تنفيذًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 154 الصادر بتاريخ 6 يوليو 1986 بشأن ضوابط الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة في مدارس الوزارة.

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