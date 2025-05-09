رئيس تطوير التعليم الفني: 90 مدرسة تكنولوجية تطبيقية تستقبل الطلاب العام المقبل

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر قد وصل إلى 90 مدرسة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التعليم الفني وتطويره.

وأوضح "بصيلة" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه المدارس ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى دور هذه المدارس في تقديم تعليم يواكب احتياجات سوق العمل، مما يساعد على تطوير المهارات المهنية للطلاب.



يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت في 2024 أن إجمالي عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر بلغ 79 مدرسة، تعمل في 22 محافظة، منها 25 مدرسة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا.