وزير التعليم يشيد بقرار التنظيم والإدارة بشأن آلية إعلان نتائج مسابقات المعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أشاد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرار المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن اعتماد آلية جديدة لإعلان نتائج مسابقات التعيين في وظائف "معلم مساعد" بمختلف التخصصات، والتي ينفذها الجهاز لصالح الوزارة.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والجهاز، مشيدًا بما يتمتع به من مرونة واعتماد حلول مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المنظومة التعليمية، وسد العجز في أعداد المعلمين بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير التعليم أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بنجاح لكن لم يتم ترشيحهم ضمن العدد المطلوب في محافظاتهم، للعمل في محافظات أخرى لم تستكمل الأعداد المستهدفة، ما يسهم في تسريع عملية سد العجز وتقليل الحاجة لعقد مسابقات جديدة على نحو متكرر.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عددًا من الضوابط المنظمة لعمل المعلمين المقبولين للعمل في غير محافظاتهم، من بينها الالتزام بفترة التعاقد في المحافظة التي تم التوجيه إليها دون أحقية النقل إلى محافظاتهم الأصلية إلا بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء شروط التعيين وفقًا لأحكام قانون التعليم.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، مرحبًا بمن يختار الاستمرار في المحافظة التي أمضى بها فترة التعاقد.

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