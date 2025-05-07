إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن آلية التعامل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيّبوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول سواء لظروف مرضية أو قهرية.

وأكدت الوزارة في خطابها، أنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 273 و274 لسنة 2012، والذي ينظم الدراسة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فإن اللوائح تتيح للطلاب المتغيبين بعذر مقبول أداء امتحان تكميلي (تخلف) في المواد التي لم يتمكنوا من حضور اختباراتها.

وأوضحت وزارة التعليم أن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول ستُعقد تزامنًا مع فترة إجراء امتحانات الثانوية العامة، وبنفس الآلية المعتمدة لعقد هذا النوع من الامتحانات، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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