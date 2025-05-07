ننشر تفاصيل امتحان الإنجليزي في الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل توزيع الأسئلة في مادة اللغة الأجنبية الأولى ضمن امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تم تحديد عدد الأسئلة وفقًا لطبيعة كل نظام دراسي.

وأوضحت الوزارة، أن طلاب النظام القديم سيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية الأولى بواقع 37 سؤالًا، تُمنح عليها درجات تصل إلى 50 درجة، بينما يشمل امتحان النظام الجديد 42 سؤالًا مخصصًا لها 60 درجة كاملة.

الجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إلغاء الأسئلة المقالية في اختبارات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة الجديد، بحيث تصبح جميع الأسئلة اختيار من متعدد فقط، دون أي سؤال يتطلب إجابة تحريرية.

وأوضحت الوزارة، أن مادة اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد تشمل اللغات التالية: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية، وجميعها لن تتضمن أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي الحالي.

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم من الثانوية العامة، وهم الطلاب الراسبون أو المؤجلون أو من يؤدون الامتحانات للمرة الثانية، فسوف تستمر امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في صورتها المعتادة متضمنة الأسئلة المقالية، نظرًا لكونها مادة تدخل ضمن المجموع الكلي في هذا النظام، بخلاف النظام الحديث الذي تم استبعادها من حساب الدرجات الإجمالية.

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