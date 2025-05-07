"التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق مسابقة جديدة للمواهب بين طلاب مدارس التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والممول من الحكومة الهولندية.

آلية المشاركة في المسابقة

وجّهت الوزارة تعليمات إلى المدارس بضرورة الالتزام بالخطوات المنظمة لعملية تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة، لضمان مشاركة فعّالة ومنظمة، مشددة على أهمية إدراج كافة البيانات الأساسية على الأعمال الفنية المقدمة، بما يشمل أسماء الطلبة المشاركين واسم المدرسة، سواء كان العمل فرديًا أو جماعيًا، وذلك لضمان حفظ الحقوق وتوثيق المشاركة بدقة.

طريقة تجهيز وتسليم الأعمال

طالبت الوزارة إدارات المدارس بوضع جميع الأعمال المقدمة للمسابقة، سواء كانت ورقية أو على أسطوانات مدمجة أو مجسمات أو لوحات فنية أو غيرها، داخل صناديق كرتونية مناسبة الحجم، مع التأكيد على تغليفها بإحكام، كما يجب كتابة اسم المدرسة وبيانات مسؤول التواصل عليها من الخارج، لتسهيل عملية الفرز والاستلام.

التنسيق مع المديريات التعليمية

كما دعت الوزارة إدارات المدارس إلى تسليم الأعمال مباشرة إلى إدارة التعليم الفني داخل كل مديرية تعليمية، مع ضرورة تزويد الوزارة باسم ورقم الهاتف الخاص بمسؤول استلام الأعمال في كل مديرية تعليمية.

أكدت الوزارة أن تسهيل عملية استلام الأعمال سيتم بالتعاون مع شركة الشحن السريع DHL، كما يجب تحديد أبعاد كل صندوق مرسل بشكل دقيق قبل الشحن، لتفادي أي تعثر في إجراءات النقل.

الموعد النهائي لتسليم الأعمال

وشددت الوزارة على أن آخر موعد لتسليم الأعمال للمديريات التعليمية هو يوم الأحد الموافق 11 مايو، تمهيدًا لنقلها إلى اللجنة المنظمة للمسابقة في الموعد المحدد.

اقرأ أيضاً:

رسمياً.. التعليم تحدد موعد انطلاق العام الدراسي المقبل (ننشر الخريطة الزمنية)

عقب تأسيسها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"

3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية