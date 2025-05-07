جدول امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائي 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائي والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 22 مايو وتنتهي يوم الثلاثاء 27 مايو.

جدول امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائى بالجيزة

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائى بالجيزة كالتالي:

- الخميس 22 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

السبت 24 مايو: امتحان مادة العلوم.

الأحد 25 مايو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الاثنين 26 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 27 مايو: امتحان مادة الرياضيات.

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