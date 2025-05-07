واقعة تسلق شخص سور مدرسة بدمياط تثير الجدل.. والتعليم: خلاف عائلي

كتب- أحمد الجندي:

سادت حالة من القلق والغضب بين أولياء الأمور في محافظة دمياط، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحمل سلاحًا أبيض ويتسلق سور إحدى المدارس، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الطلاب داخل المدرسة.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله، أحد الأشخاص وهو يحاول الدخول إلى مدرسة أثناء وقت الامتحانات، وسط حالة من الفوضى والذعر بين المتواجدين، ما دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية حول المدارس لضمان حماية أبنائهم.

وفي أول رد رسمي على الواقعة، أكد ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الحادثة وقعت بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع عقد الامتحانات الشهرية لطلاب المدرسة، مؤكدًا أن ما جرى كان نتيجة خلاف عائلي، وليس له علاقة بأي تهديد موجه إلى الطلاب أو العاملين داخل المدرسة.

وأوضح "عمارة" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشخص الظاهر في الفيديو كان يحاول الوصول إلى طفل يوجد داخل المدرسة، وهو نجل طليقته التي لها الولاية القانونية عليه، وجاء ذلك في محاولة منه لرؤيته أو اصطحابه.

وأضاف مدير مديرية التعليم أن الواقعة تم التعامل معها فورًا، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع خلال وقت قصير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي تسبب في الواقعة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

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