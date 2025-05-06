3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، في إطار تحسين بيئة التعلم وتوفير تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم، برئاسة الوزير، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/2026، واستعراض أبرز ملامح السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا على مستوى الوزارة.

وأكد الوزير أن خطة تطوير التعليم تشمل تحديث مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بما يعزز بناء شخصية الطالب وتنمية قيمه ومهاراته.

وفيما يتعلق بإتقان مهارات القراءة والكتابة، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع منظمة "اليونيسف" في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تستهدف الطلاب غير المتقنين لهذه المهارات في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

كما لفت إلى إطلاق برامج علاجية خلال أشهر الصيف للطلاب الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة، لضمان انتقالهم إلى الصف الأعلى بعد اجتيازهم للحد الأدنى من المهارات الأساسية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، من خلال عقد لقاءات تعريفية وتشاورية على مدار العام الدراسي، بما يسهم في المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب وتحقيق شراكة حقيقية في دعم العملية التعليمية.

وأشار كذلك إلى التعاون المستمر بين الوزارة ووزارة الصحة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، لعلاج المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الطلاب في مختلف المحافظات، مثل ضعف الإبصار، والأنيميا، والتقزم، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للطلاب وضمان تحصيلهم الدراسي.