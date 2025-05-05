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جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)

11:53 م الإثنين 05 مايو 2025

جداول امتحانات نهاية العام

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل الصف الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

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وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم الخميس 22 مايو مايو 2025 للصف الأول والثاني الإعدادي وتشتمل علي المراحل الأتية:

المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.

المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

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