وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى

كتب- أحمد الجندي:

أشادت آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب زيارتها لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعلقت توشيكو باهتمام على الحي الحكومي، الذي نجح في ربط المقار الوزارية والهيئات الحكومية ببعضها البعض بما ينعكس على تيسير الانتقال بين هذه المقار المختلفة وتوفير الوقت، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر في مجالات التنمية الشاملة.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل

"رفيق".. لعبة إلكترونية صممتها طالبة لتعزيز الصحة النفسية