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وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى

07:35 م الإثنين 05 مايو 2025

وزير التعليم يستضيف نظيرته اليابانية

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كتب- أحمد الجندي:

أشادت آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب زيارتها لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعلقت توشيكو باهتمام على الحي الحكومي، الذي نجح في ربط المقار الوزارية والهيئات الحكومية ببعضها البعض بما ينعكس على تيسير الانتقال بين هذه المقار المختلفة وتوفير الوقت، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر في مجالات التنمية الشاملة.

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وزيرة التعليم اليابانية محمد عبد اللطيف التربية والتعليم العاصمة الإدارية
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