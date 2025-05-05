وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية اليوم شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارتي أوسيم ومنشأة القناطر التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتقييم الأداء والانضباط داخل المدارس.

وبحسب بيان، شملت الجولة زيارة عدة مدارس منها مدرسة كهربائية غرب القاهرة، مدرسة الأبعدية الجديدة للتعليم الأساسي، مدرسة صيدا والقراطين الصناعية المشتركة، مدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة، ومدرسة مناشي البلد القديمة.

انضباط وتفعيل للأنشطة بكهربائية غرب القاهرة

وذكر البيان أنه وخلال تفقده مدرسة كهربائية غرب القاهرة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره لجهود إدارة المدرسة في الحفاظ على الانضباط، مشيدًا بنسبة الحضور المرتفعة والتزام المعلمين والطلاب، إلى جانب تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة، وهو ما أسهم في تحسين مستوى جودة العملية التعليمية.

نظافة وانضباط وتفاعل أولياء الأمور

وفي مدرسة الأبعدية الجديدة، أثنى عطية على النظافة الملحوظة داخل المدرسة، والانضباط العام، مشيرًا إلى أهمية دور أولياء الأمور في دعم حضور الطلاب، من خلال تفعيل جروبات التواصل التي تساهم في رفع مستوى التفاعل والالتزام.

ملاحظات بمدرسة صيدا والقراطين وتكليف بلجنة متابعة

وخلال زيارته لمدرسة صيدا والقراطين الصناعية، رصد عطية بعض المخالفات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، موجّهًا مدير الإدارة بسرعة تشكيل لجنة مختصة لإزالة هذه المخالفات وإعادة الانضباط الكامل داخل المدرسة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المعلمين في الأنشطة التربوية المختلفة.

تشديد على الانضباط في الجلاتمة الإعدادية

وتابع البيان، أما في مدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة، فقد شدد وكيل الوزارة على أهمية ضبط الحضور اليومي، ورفع كفاءة الأنشطة المدرسية، موجّهًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لإعادة الاستقرار الكامل داخل المدرسة.

مناشي البلد القديمة.. إشادة بأداء الإدارة والمعلمين

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة مناشي البلد القديمة، حيث وجّه الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على اهتمامهم الدائم بالتقييمات، والنظافة العامة، وتفعيل الأنشطة التعليمية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس حرص الإدارة على تقديم نموذج تعليمي منضبط وفعّال.

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