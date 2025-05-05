"التعليم": امتحانات الثانوية العامة 2025 خالية من الأخطاء العلمية واللغوية

كتب- أحمد الجندي:

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بأن امتحانات العام الدراسي 2025 ستخلو تمامًا من أي أخطاء سواء علمية أو لغوية، وذلك في إطار حرصها على تقديم اختبارات دقيقة تضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن إعداد امتحانات الثانوية العامة يمر بعدة مراحل من المراجعة الدقيقة قبل تسليمها، لضمان خلوها من أي خلل قد يؤثر على وضوح الأسئلة أو يربك الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن جميع الأسئلة تتم صياغتها وفق معايير فنية دقيقة، تضمن وضوح الفكرة وسهولة الفهم، مع الابتعاد عن الغموض أو الأساليب التي قد تفتح المجال لتأويلات متعددة.

كما لفت إلى أن عدد الأسئلة في كل مادة جرى ضبطه بعناية ليتناسب مع الزمن المخصص للإجابة، بما يساعد الطلاب على تنظيم وقتهم بشكل فعّال أثناء الامتحان، دون الشعور بالضغط أو الحاجة للتسرع.

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