تتلجج والإملاق وخليقة.. مفردات صعبة في امتحان الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2025، وسط حالة من الترقب داخل اللجان، حيث تنوعت الأسئلة ما بين المفردات والمرادفات والمضادات، مما سبب حالة من الحيرة لدى عدد كبير من الطلاب في مختلف المحافظات.

اختبارات اللغة العربية في القاهرة تثير الجدل بسبب المفردات الدقيقة

في محافظة القاهرة، تضمن امتحان اللغة العربية مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمعاني والأضداد، جاء من بينها سؤال حول مرادف كلمة "تتلجج"، وكان على الطلاب الاختيار بين (تتحرك – تسرع – تستغيث – تتألم). كما ورد سؤال لاختيار مضاد كلمة "تخاذلن" ضمن الاختيارات التالية: (تنافسن – تناصرن – تسابقن – تقاربن).

ومن الأسئلة التي لفتت الانتباه أيضًا سؤال مرادف "التليد"، وكانت البدائل (الفاني – الجذاب – الطريف – العريق)، أما سؤال مضاد “الترويج” فاشتمل على الاختيارات: (التعديل – الكساد – التشويه – التمييز)، مما تطلّب دقة في الفهم اللغوي والمعجمي.

طلاب أسيوط يواجهون تحديات لغوية دقيقة في المفردات والجمع

في محافظة أسيوط، خاض الطلاب اختبارًا مليئًا بالأسئلة التي تحتاج إلى عمق لغوي، فقد ورد سؤال عن مرادف "أوبة"، وكان على الطلاب الاختيار من بين: (شوق – عودة – استقبال – محبة)، كما تضمن الامتحان سؤالًا عن جمع "خليقة"، وكانت البدائل (خلق – خلوق – أخلاق – خلائق).

امتحان اللغة العربية في قنا يتضمن مفردات نادرة

وفي محافظة قنا، جاء الامتحان بمجموعة من الأسئلة التي تضمنت كلمات نادرة الاستخدام، مثل سؤال عن مرادف “الإملاق”، وجاءت الاختيارات: (البلاء – الغفر – الموت)، كما شمل الامتحان سؤالًا عن جمع “مطية”، والاختيارات التي قُدمت للطلاب كانت: (أمطية – مطاو – مطايا).

تباين في آراء الطلاب حول مستوى الامتحان

وقد تباينت آراء الطلاب حول مستوى الاختبار، فبينما رأى البعض أن الأسئلة جاءت متوقعة في إطار المنهج، عبّر آخرون عن صعوبة بعض المفردات التي نادراً ما تُستخدم، مما تطلب تركيزًا عاليًا وتفصيلًا دقيقًا في الفهم.

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