"التعليم" تبحث تدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة

كتب- أحمد الجندي:

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف، سبل التعاون المشترك لوضع خطط تدريبية متكاملة تستهدف تأهيل المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة، وذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة الوزير للمملكة المتحدة.

وأكد الجانبان، وفق بيان الوزارة، اليوم، أهمية الإسراع في تنفيذ البرامج التدريبية لضمان تحسين جودة التدريس، بما يواكب خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين بالمدارس الحكومية.

وشدد الوزير، على حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية، وفي مقدمتها ما تقدمه منظمة يونيسف، في دعم برامج التنمية المهنية للمعلمين، وتزويدهم بالأدوات والأساليب التي تُمكنهم من تقديم محتوى تعليمي فعال يُسهم في رفع التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضح "عبد اللطيف" أن تطوير قدرات المعلمين يُعد أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين من أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

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