من النوم المبكر حتى تسليم الورقة.. كيف تستعد لامتحان الشهادة الإعدادية؟

كتب- أحمد الجندي:

قدّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من الإرشادات الهامة لطلاب الشهادة الإعدادية استعدادًا لانطلاق امتحاناتهم غدًا السبت والتي تبدأ بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأشار "شوقي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أهمية النوم مبكرًا لمدة لا تقل عن 6 ساعات وتجنب السهر، إلى جانب ضرورة الوصول إلى لجنة الامتحان قبل الموعد بربع ساعة على الأقل لضمان الهدوء والاستعداد النفسي.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة اصطحاب جميع الأدوات المكتبية الخاصة بالطالب، مثل الأقلام والمسطرة والممحاة، وعدم الاعتماد على زملائه حتى لا تتشتت الأفكار أثناء الامتحان، بالإضافة إلى منع إحضار الهاتف المحمول أو أي أوراق قد تُستخدم في الغش.

كما أكد شوقي على أن القلق أثناء الامتحان شعور طبيعي ويبدأ بالزوال مع بدء حل الأسئلة، ونصح الطلاب بإلقاء نظرة شاملة على الامتحان في البداية، والبدء بحل الأسئلة السهلة أولًا وتأجيل الصعبة إلى وقت لاحق.

وأشار إلى ضرورة تنظيم الوقت بشكل يضمن عدم ترك أي سؤال دون إجابة، مع التريث في الإجابة وعدم التسرع، حتى لو بدا السؤال سهلاً، مع التفكير العميق قبل كتابة الحل.

وأوصى بعدم تسليم كراسة الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد، ومراجعة الإجابات مرة أخرى قبل التسليم، مع الابتعاد عن مراجعة الإجابات بعد الانتهاء من الامتحان للاستعداد الجيد للامتحان التالي.



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