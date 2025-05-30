"تعليم القاهرة" تعلن جاهزيتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل الإدارات التعليمية المختلفة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ غدًا السبت الموافق 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

تجهيزات شاملة داخل اللجان والكنترولات

وأوضحت المديرية أن أعمال الكنترولات تم تجهيزها بالكامل لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع التأكيد على مراجعة كافة التجهيزات الأساسية داخل اللجان، من حيث الإضاءة المناسبة، والتهوية الجيدة، وسلامة الأثاث المدرسي.

إجراءات صحية وأمنية لحماية الطلاب

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أهمية ملاءمة المقاعد للمرحلة العمرية للطلاب، ومراعاة التباعد داخل اللجان، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والأمنية لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب والمراقبين على حد سواء.

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