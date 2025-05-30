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الجيزة: استعدادات شاملة ولجان مؤمنة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

07:38 م الجمعة 30 مايو 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن الجاهزية التامة لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أجواء منظمة وآمنة، تضمن لهم مناخًا تربويًا يدعم التركيز والأداء المتميز، في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات حاسمة وتنظيم دقيق

وأوضحت المديرية أن هناك العديد من الإجراءات الحاسمة وهي:

- تجهيز اللجان بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة.

- توفير مقاعد مريحة وإضاءة مناسبة داخل كل لجنة.

- تأمين أوراق الأسئلة والإجابة بمنتهى السرية والدقة.

- تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

- تواجد الزائرات الصحيات والتأمين الطبي بكل لجنة.

بيئة نفسية إيجابية للطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية، كما صدرت تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بالانضباط الكامل، وتوفير الراحة للطلاب، ومعاملة الجميع بمساواة وشفافية.

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