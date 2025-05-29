صور.. مياه وساندويتشات لطلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:



وسط أجواء حارة، شهدت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية - القسم العلمي، حيث أدى الطلاب أولى المواد وهي القرآن الكريم، وذلك في أجواء أمنية منظمة وتدابير احترازية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية.



وفي بادرة إنسانية تهدف إلى دعم الطلاب نفسيًا وبدنيًا، وزع مسؤولو تنظيم الامتحانات مياه مثلجة على الطلاب والطالبات داخل مقار اللجان، وتم تقديم ساندويتشات مجانية، لتخفيف تأثير حرارة الطقس وتوفير بيئة مريحة للطلاب قبل الدخول للامتحان.



ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، وعدد اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية 577 لجنة.



وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وضمان راحة الطلاب نفسيًا وبدنيًا، وتوفير بيئة يسودها الانضباط والهدوء لضمان أداء جيد.



كما أوضح أن الامتحانات هذا العام تم إعدادها وفق معايير تربوية دقيقة تراعي: تنوع الأسئلة، قياس مهارات الفهم والاستيعاب، لا الحفظ فقط، ودعا الطلاب إلى الاجتهاد والانضباط والثقة بالنفس، مؤكدًا أن هذه القيم هي مفتاح النجاح الحقيقي.



جدول الامتحانات



- القسم العلمي: مستمر حتى الأربعاء 9 يوليو 2025

- القسم الأدبي: يبدأ السبت المقبل بمادتي القرآن الكريم والحديث، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025



اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية