كتب- أحمد الجندي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، بإعلان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصدار البوكليت التعليمي بداية من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026، ليكون بديلاً فعالًا للكتب الخارجية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تصب في مصلحة أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

الاستغناء عن الكتب الخارجية يخفف العبء المالي

وأكدت الحزاوي في تصريحاتها أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المادية المتزايدة على أولياء الأمور، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الكتب الخارجية عامًا بعد عام، مشيرة إلى أن الأسر التي لديها أكثر من طالب تعاني بشكل مضاعف، ويأتي البوكليت التعليمي كحل عملي وفعال لهذه الأزمة.

مطالب بإضافة تقييمات أسبوعية ومراجعات مركزة

وناشدت الحزاوي وزارة التربية والتعليم أن يتضمن البوكليت التعليمي جزءًا خاصًا بالتقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية لتسهيل متابعة الطالب لدروسه، كما دعت إلى إدراج مراجعة مركزة لأهم النقاط في كل درس لتكون مرجعًا سريعًا للطالب، مشددة على ضرورة إتاحته منذ بداية العام الدراسي لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

الاعتماد على المنصات الرسمية يقلل الضغط المادي

ودعت الحزاوي أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الاستفادة من المنصات التعليمية والقنوات التي توفرها وزارة التربية والتعليم، إلى جانب البوكليت التعليمي، مؤكدة أن هذه الأدوات تقدم محتوى يتماشى مع مخرجات التعلم المطلوبة، ما يضمن فهما صحيحًا وعميقًا للمواد الدراسية ويقلل من الضغط المادي على الأسر المصرية.

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