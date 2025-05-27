تساؤلات بشأن لغة امتحان مادة الجيولوجيا بعد إدخالها ضمن منهج البيولوجي

كتب- أحمد الجندي:

أثارت خطوة إدخال مادة الجيولوجيا التي كانت تُدرس سابقًا باللغة العربية، ضمن منهاج مادة البيولوجي، جدلاً بين أولياء الأمور، حيث تُدرس البيولوجيا باللغة الإنجليزية.

ونتيجة لذلك، تساءل عددًا من أولياء الأمور عن لغة الامتحان، وهل سيكون باللغة العربية أم الإنجليزية.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان سيُعقد باللغتين، مما يتيح للطلاب حرية اختيار اللغة التي يفضلون الإجابة بها، سواء العربية أو الإنجليزية.

أوضح المصدر لـمصراوي، أن ورقة الامتحان ستحتوي على نصين، بالعربية والإنجليزية، ما يمنح الطالب حرية الإجابة.

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