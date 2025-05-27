بعد إدخالها ضمن منهج البيولوجي.. جدل بشأن "لغة" امتحان مادة الجيولوجيا

كتب- أحمد الجندي:

أثارت خطوة إدخال مادة الجيولوجيا (التي كانت تُدرَّس سابقًا باللغة العربية)، ضمن مناهج مادة البيولوجي (التي تتم دراستها باللغة الإنجليزية)، جدلًا بين أولياء الأمور.

وتساءل عدد من أولياء الأمور، نتيجة ذلك، عن ماهية لغة الامتحان؛ فهل سيكون الامتحان باللغة العربية أم الإنجليزية؟

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان سيُعقد باللغتَين؛ مما يتيح للطلاب حرية اختيار اللغة التي يفضلون الإجابة بها، سواء العربية أم الإنجليزية.

وأوضح المصدر لــ"مصراوي" أن ورقة الامتحان ستحتوي على نصَّين، بالعربية والإنجليزية؛ ما يمنح الطالبَ حريةَ الإجابة.

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