كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، في إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أن لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية ستبدأ عملها فور انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، متزامنة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة تنفيذ تعليمات ندب معلمي المرحلة الإعدادية المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك يومي الأحد 15 يونيو 2025، والثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المعلمين المنتدبين بمواصلة عملهم في لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية خلال باقي أيام الأسبوع التي تسبق وتلي هذين اليومين.

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