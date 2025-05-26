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يعقد غداً.. ننشر مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية لثانية الإعدادي

03:48 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة، حيث يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي غداً الثلاثاء الموافق 27 مايو بمدارس الجيزة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان الدراسات الإجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

درسات تانيه إعدادي

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وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الدراسات ثانية الإعدادي
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