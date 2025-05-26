الثانوية العامة.. ننشر النماذج الاسترشادية للجغرافيا 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذجَ الاسترشادية للثانوية العامة، مادة الجغرافيا 2025 الجديدة، لطلاب الصف الثالث الثانوي، عبر الموقع الرسمي للوزارة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع في امتحانات نهاية العام بشكل عملي.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة، مادة الجغرافيا 2025، بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم؛ من هنا:

شرح النماذج على قناة "مدرستنا 3"

وأعلنت الوزارة تخصيص قناة "مدرستنا 3"؛ لبث شروحات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة، مادة الجغرافيا 2025؛ حيث يقوم عدد من المعلمين ذوي الكفاءة العالية بشرح الحلول التفصيلية للنماذج، وتُعرض الحلقات يوميًّا في تمام الساعة 10 مساءً، على أن تتم إعادة البث الساعة 10 صباحًا من اليوم التالي على تردد نايل سات 12206 أفقي.

دعم تعليمي متكامل من خلال النماذج

تهدف الوزارة، من خلال تقديم النماذج الاسترشادية للثانوية العامة، مادة الجغرافيا 2025، إلى تعزيز قدرة الطلاب على التعامل مع امتحانات نهاية العام بشكل عملي، وتُسهم الشروحات المصاحبة عبر "مدرستنا 3" في توضيح طرق الحل النموذجي؛ بما يساعد الطلاب على فهم المادة بعمق واكتساب مهارات أعلى في الإجابة.

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