أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، مؤكدين أهمية أن تكون هذه الامتحانات خالية تمامًا من الأخطاء، خاصة في المواد العلمية مثل الكيمياء، حفاظًا على مستقبل الطلاب وتجنبًا لأي لبس قد يؤثر على الأداء داخل اللجان.

مطالبات بمراجعة جميع المواد ونماذج الإجابة

وفي هذا السياق، شددت منى أبو غالي، مؤسسة جروب «حوار مجتمعي»، على ضرورة أن تشمل المراجعة جميع المواد وليس الكيمياء فقط، داعية إلى أن تتم هذه العملية بواسطة متخصصين يضمنون خلو الأسئلة من أي أخطاء صياغية أو علمية، بالإضافة إلى مراجعة نماذج الإجابة تجنبًا لتكرار المشكلات التي ظهرت في السنوات الماضية.

وأكدت أبو غالي على أهمية التأكد من صحة الترجمة في امتحانات اللغات، والتي شهدت العديد من الملاحظات في الأعوام السابقة، حيث يتسبب ذلك في إرباك الطلاب وإضاعة الوقت أثناء اللجان.

مطالبات بمراجعة اللغة الإنجليزية والأحياء

من جانبها، طالبت فاتن أحمد أدمن جروب حوار مجتمعي بضرورة مراجعة امتحانات مادة اللغة الإنجليزية والأحياء أيضًا.

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