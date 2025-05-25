كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور أحمد عبدربه عبدربه محمد رمضان، رئيس قسم الهرمونات معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية المركز القومي للبحوث نصائح طبية لزيادة التركيز خلال فترة الامتحانات، في إطار حملة صحتك في الامتحانات، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي المركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح الطبية المهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وهي كالتالي:

1- نَم جيدًا: النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا يساعد على تعزيز الذاكرة والتركيز.

2- كُل بذكاء: ركّز على البروتينات، الخضروات، الفاكهة، والمكسرات. وتجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات.

3- المورينجا: غنية بالفيتامينات والمعادن، تقلل التوتر وتعزز الذاكرة.

4- الجينسنج: ينشط الدماغ ويزيد التركيز.

5- الروزماري: يحسن النشاط العصبي واليقظة.

6- الحلبة: تحتوي على فيتامينات تقوّي الذاكرة.

7- النعناع: ينعش الذهن ويحسن التركيز قصير المدى.

8- الزنجبيل: يحسّن تدفق الدم للدماغ ويقلل التعب الذهني.

9- مارس تمارين التنفس والتأمل للتغلب على القلق والتوتر.

10- قسِّم وقت المذاكرة وابتعد عن الحشو في اللحظات الأخيرة.

11- حافظ على توازنك النفسي، واطلب الدعم من الأهل أو الأصدقاء إذا شعرت بالضغط.

12- لا تُهمل الراحة الترفيه البسيط مهم لاستعادة نشاطك.

13- في الليلة السابقة للامتحان: راجع بهدوء، ونَم جيدًا، وادخل الامتحان بثقة وهدوء.

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