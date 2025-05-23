كل ما تود معرفته عن الهوم سكولينج.. وهذه أبرز المدارس

كتب- أحمد الجندي:

اتجه عدد من أولياء الأمور في مصر خلال السنوات الأخيرة نحو ما يُعرف باسم الهوم سكولينج، وهو نظام تعليمي غير تقليدي يهدف إلى تخليص الطفل من ضغط اليوم الدراسي المعتاد، بعيدًا عن الرتابة اليومية للمدارس التقليدية.

ما هو نظام الهوم سكولينج؟

الهوم سكولينج هو نظام تعليمي حديث يعتمد على التعلم المرن الذي يجمع بين تنشيط القدرات العقلية والجسدية للطفل، وبين إعداده لحياة متوازنة خارج جدران المدرسة، كما يتضمن هذا النموذج الاعتماد على مناهج تعليمية بديلة، مثل منهج منتسوري، ويتم تطبيقه من خلال أكاديميات تعليم خاصة أو عبر إشراف مباشر من أولياء الأمور في المنزل.

أبرز مدارس الهوم سكولينج في مصر

مدرسة Creative Kids Languages School

تُعد من المدارس الرائدة بمدينة نصر في مجال التعليم المنزلي، وتقدم خدماتها ضمن ثلاث مراحل تعليمية: مرحلة ما قبل المدرسة (Preschool) للأطفال من عمر عامين حتى ثلاث سنوات ونصف، ثم مرحلة الحضانة (Kindergarten) من 3 إلى 5 سنوات ونصف، وصولًا إلى مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي)، وتراعي المدرسة تطور كل مرحلة تعليمية بما يناسب قدرات الطفل.

مدرسة Lead Steps Nursery and Home Schooling

واحدة من أبرز مدارس الهوم سكولينج في منطقة حدائق الأهرام، وتهدف إلى بناء قاعدة قوية للطفل في مختلف المجالات التعليمية والمهارية والاجتماعية، و تبدأ من مرحلة الحضانة وحتى الإعدادية، وتعتمد على مناهج دولية مع إمكانية تقديم المواد بأكثر من لغة يختار منها ولي الأمر ما يناسب طفله.

مدرسة ثمار الدولية للتعليم المنزلي

تتميز هذه المدرسة ب 6 أكتوبر بدمج الجوانب التعليمية مع القيم الإسلامية، حيث تقدم مناهج شرعية إلى جانب التركيز على تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، تعتبر هذه المدرسة وجهة مثالية لمن يبحث عن نظام تعليم منزلي متكامل ذو طابع ديني محافظ.

مزايا نظام الهوم سكولينج

بيئة تعليمية بطلاب أقل عددًا في كل مجموعة مما يتيح تركيزًا أكبر على كل طفل

تنوع وسائل وأساليب الشرح بطريقة تفاعلية ومناسبة لميول الطالب

مرونة كبيرة في اختيار المناهج وطريقة التقييم

حرية أكبر في إدارة الوقت وجدولة الدراسة والأنشطة

إشراك الأهل بشكل مباشر في مسيرة الطفل التعليمية

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