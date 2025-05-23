ما هو نظام التعليم IG؟.. تعرف على مميزات الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

يُعتبر نظام IG أحد الأنظمة التعليمية الدولية الحديثة التي يفضل الكثير من أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بها.

ويتميز هذا النظام بكونه معترفًا به على مستوى العالم، حيث يعتمد على شهادة الـ IGCSE التي تمنحها جامعة كامبريدج، ويستهدف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا.

نظام IG في مصر

نظام IG في مصر هو نموذج تعليمي ثانوي يُعرف أيضًا بالدبلومة البريطانية، ويشكل بديلاً معتمدًا عن شهادة الثانوية العامة المصرية، كما يتيح هذا النظام للطلاب فرصة التسجيل في الجامعات المحلية، الخاصة، أو حتى الجامعات الدولية حول العالم، مما يجعله خيارًا جذابًا للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم خارج البلاد أو في مؤسسات تعليمية ذات معايير دولية.

أبرز مزايا مدارس نظام IG

تتمتع مدارس نظام IG بعدة فوائد أساسية تجعلها خيارًا مفضلًا للطلاب، ومن أهم هذه المميزات:

التركيز الأكبر على الفهم العميق، التحليل، والتطبيق العملي بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط.

تحفيز الطلاب على تحديد أهداف واضحة لأنفسهم خلال فترة الدراسة.

توفر آليات تقييم دقيقة وموضوعية تساعد في قياس أداء الطلاب بشكل فعال.

يتيح النظام للطلاب اختيار مواد دراسية متعددة ومتنوعة تناسب ميولهم وقدراتهم.

يقدم تعليمًا مرنًا يراعي اختلاف الاحتياجات والقدرات لدى الطلاب.

يعمل على رفع وعي الطلاب وقدرتهم على التفكير النقدي.

يساهم في تطوير مهارات التعلم الذاتي والتغيير الإيجابي لدى الطالب.

كيف يمكن للطلاب النجاح في نظام IG؟

لتحقيق أفضل النتائج في نظام IG، ينصح بتبني طرق دراسة تركز على الفهم العميق للمواد، وتحليل المعلومات بدلاً من الحفظ السطحي، كما أن تنظيم الوقت ووضع أهداف دراسية واضحة يساعد الطلاب على متابعة تقدمهم بشكل مستمر، إلى جانب الاعتماد على أساليب تعليمية تفاعلية تتضمن المناقشات وحل المشكلات العملية.

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