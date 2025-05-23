خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025

كتب- أحمد الجندي:

يسعى العديد من أولياء الأمور لتوفير أفضل نظم التعليم لأبنائهم، خاصة تلك التي تمنحهم فرصًا أوسع في مستقبل أكاديمي ومهني دولي، في ظل التوسع المتزايد في التعليم الدولي بمصر.

وفي هذا السياق، نستعرض في هذا التقرير مجموعة من أغلى المدارس الدولية في مصر، خاصة في مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والدقي، والتي تقدم تعليمًا بمناهج عالمية متنوعة مثل البريطانية، الأمريكية، الألمانية، والبكالوريا الدولية.

المدرسة البريطانية الدولية

تُعد المدرسة البريطانية الدولية واحدة من أبرز المدارس الدولية في مصر، حيث توفر بيئة تعليمية متعددة الثقافات، يضم طلابها وأعضاء هيئتها التدريسية أفرادًا من أكثر من 37 جنسية مختلفة.

المكان : الكيلو 38 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي داخل بيفرلي هيلز، بمدينة 6 أكتوبر.

النظام التعليمي: تقدم مزيجًا من المنهج البريطاني والبكالوريا الدولية.

المصروفات الدراسية:

رياض الأطفال: تبدأ من 166,436 جنيهًا مصريًا للفصل الدراسي الواحد.

المرحلة الابتدائية: 221,437 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 256,581 جنيهًا.

المرحلة الثانوية: تصل إلى 276,246 جنيهًا مصريًا.

خطوات التقديم: يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع المدرسة، مع دفع رسوم تسجيل قدرها 15,857 جنيهًا، كما يتم تحديد موعد لاختبار الطفل بحضور ولي الأمر، وفي حالة القبول يجب تسديد الرسوم لحجز مكان الطالب.

المدرسة الأمريكية الدولية

منذ إنشائها قبل أكثر من ثلاثة عقود، تحظى المدرسة الأمريكية الدولية بمكانة مرموقة بين مدارس الانترناشونال، إذ تُعرف بتقديم تعليم عالي الجودة في فرعيها بالشيخ زايد والتجمع الخامس.

العنوان: مدخل 2، الحي السادس، مدينة الشيخ زايد، أمام الإسكان الحدائقي.

النظام التعليمي: تعتمد على المنهج الأمريكي، بالإضافة إلى البكالوريا الدولية المعتمدة من منظمة IB في سويسرا.

طريقة التقديم: يبدأ التقديم بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للمدرسة، ثم يتم تحديد موعد لتقييم الطالب. وتشمل المستندات المطلوبة استمارة التقديم، شهادة الميلاد، صور شخصية، إلى جانب مستندات وزارة التعليم المصرية.

مدرسة نوشن الدولية

برغم حداثتها نسبيًا، فإن مدرسة نوشن الدولية أثبتت حضورها كخيار قوي لمن يبحثون عن تعليم معتمد من كامبريدج الدولية.

المكان: شارع متولي الشعراوي (اللبيني)، منطقة فيصل، محافظة الجيزة.

المنهج: تعتمد على البكالوريا الدولية (IB)، مع اهتمام خاص بتطوير مهارات الطالب.

الرسوم الدراسية:

رياض الأطفال: تبدأ من 80,000 جنيه مصري.

المرحلة الابتدائية: تبدأ من 90,000 جنيه.

الإعدادية: تبدأ من 118,000 جنيه.

المواصلات: تتراوح بين 11,000 و15,000 جنيه مصري حسب الموقع.

نظام القبول: يتم التقديم في المدرسة مباشرة، مع تقييم الطفل وإجراء مقابلة شخصية مع الوالدين، في حالة القبول، يجب تسديد القسط الأول خلال أسبوع.

المدرسة الألمانية الإنجيلية بالدقي

تعد المدرسة الألمانية الإنجيلية من أعرق المدارس الدولية في القاهرة، وتتميز بأسعارها التنازلية مع تقدم المراحل التعليمية، ما يجعلها مميزة عن مثيلاتها من المدارس.

المكان: 6 شارع الدقي، بمحافظة الجيزة.

النظام التعليمي: تعتمد بالكامل على المنهج الألماني، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية.

الرسوم الدراسية:

رياض الأطفال: 101,440 جنيهًا.

الابتدائية: ما بين 90,000 و100,000 جنيه.

الإعدادية: من 70,000 إلى 80,000 جنيه.

الثانوية: ما بين 65,000 إلى 72,000 جنيه.

آلية القبول: يبدأ التقديم من خلال استمارة إلكترونية، مع تسديد رسوم تسجيل بقيمة 2,300 جنيه. يتم إجراء تقييم للطفل على مدار ثلاثة أيام، ثم يُحدد موعد لمقابلة ولي الأمر في حالة القبول، وتُرسل النتيجة عبر البريد الإلكتروني في مايو.

مدرسة كابيتال الدولية

تُعد مدرسة كابيتال الدولية إحدى المؤسسات التعليمية البارزة ضمن شبكة مدارس كابيتال، وتُقدم خدماتها التعليمية وفقًا لمناهج دولية معتمدة، كما تضم المدرسة عدة مسارات تعليمية تشمل المنهج الأمريكي، والبريطاني، بالإضافة إلى برنامج دبلومة البكالوريا الدولية (IB)، مما يتيح للطلاب خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم الأكاديمية.

تفاصيل الرسوم الدراسية لعام 2025

أعلنت مدرسة كابيتال الدولية عبر موقعها الرسمي عن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري، والتي تختلف باختلاف المرحلة التعليمية، وتتراوح الرسوم بين 115 ألف جنيه و140 ألف جنيه مصري، وذلك دون احتساب تكلفة الكتب الدراسية.

رسوم التقييم الأولي

إلى جانب المصروفات الأساسية، أوضحت المدرسة وجود رسوم تقييم مبدئية تبلغ 1500 جنيه مصري، تُسدد عند التقديم الأولي للطالب.

المصروفات حسب المرحلة الدراسية

وفيما يلي تفصيل للرسوم المقررة لكل مرحلة تعليمية:

مرحلة ما قبل المدرسة (Pre-School): 81,000 جنيه مصري

الروضة الأولى (KG1): 123,000 جنيه مصري

الروضة الثانية (KG2): 126,000 جنيه مصري

الصفين الأول والثاني (Grade 1-2): 127,000 جنيه مصري

الصف الثالث (Grade 3): 132,000 جنيه مصري

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