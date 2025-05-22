الدبلومات الفنية 2025.. رابط وخطوات الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات المقررة يوم الخميس 29 مايو الجاري.
ويمكن للطلاب الآن الدخول على الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي، من هنا.
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وأكدت الوزارة، أن الخدمة متاحة لطلاب التعليم الفني بكافة تخصصاته: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.
ويتم الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب على الموقع المخصص.
خطوات الاستعلام
- الدخول إلى الرابط: هنا
- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.
- عرض رقم الجلوس ومكان اللجنة الامتحانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية على نحو منضبط، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب في مختلف المحافظات.
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